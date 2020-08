Coronavirus Sicilia, 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA (Di domenica 2 agosto 2020) I giornalisti di Messina, nella campagna partita oggi dal sito de La Gazzetta del Sud , hanno deciso di scendere in campo in prima persona, di metterci la faccia, letteralmente, sottolineando l'... Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - ag_notizie : Coronavirus in Sicilia, ancora contagi: sette le persone positive nelle ultime ore - infoitinterno : Coronavirus. In Sicilia il 2 agosto nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

18:57L'Entella scarica Boscaglia, il Palermo adesso spera 18:57Messina, incidente in autostrada: perde la vita una donna di 53 anni 18:41In pista senza mascherina, blitz della polizia: chiusa discotec ...In Sicilia, in base al report odierno del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore s’è registrata una discesa nel numero dei nuovi casi di persone positive al Covid. Dai 10 casi di ieri 1 agosto, s ...