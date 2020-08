Coronavirus Sabaudia, l’Asl Latina: “Chiamate se avete frequentato il lido Gabbiano e la discoteca ‘L’Ombelico'” (Di domenica 2 agosto 2020) “La ASL di Latina chiede agli utenti che hanno frequentato lo stabilimento balneare di Sabaudia “Il Gabbiano” nei giorni che vanno dal 26 al 30 luglio compresi, e coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina “L’Ombelico” nella serata di 28 luglio di contattare con urgenza il numero verde regionale emergenza Covid 800 118 800″. Così l’ASL Latina ha invitato chiunque abbia frequentato i posti indicati sopra a chiamare il numero verde. Nelle ultime ore, infatti, due bagnini sono risultati positivi al test del Coronavirus. La conferma era arrivata giá con un comunicato del Comune: “Sono stati attivati i protocolli ... Leggi su italiasera

A latina la Asl ha ricostruito il link epidemiologico e in via precauzionale è stata disposta la chiusura di tre locali che erano stati frequentati dai giovani risultati poi contagiati dal virus. Si t ...Cinque contatti del bagnino di Sabaudia sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato oggi la Regione Lazio nel consueto bollettino giornaliero in cui informa dell'andamento della pandemia.