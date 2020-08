Coronavirus: Registrati nuovi focolai dove si trovano? (Di domenica 2 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha reso noto i nuovi dati sui focolai di Covid-19 sparsi in tutta Italia. Attualmente sono 123 riferiti al periodo che va dal 20 al 26 luglio. A dare maggiore preoccupazione sono i focolai di grandi dimensioni che seppur circoscritti richiedono la massima prudenza e attenzione. nuovi focolai sparsi in tutta Italia E’ stato osservato un aumento dei focolai rispetto alla scorsa settimana. Un aumento dei casi con un indice Rt nazionale che segna 0,98 sotto l’1 il che significa che si dovrebbe evitare un aumento vertiginosi dei casi. Uno dei focolai più estesi è quello nel Trevigiano ovvero nel centro di accoglienza di Casier situato all’interno della ex Caserma Serena dove si sono ... Leggi su quotidianpost

Nella corsa a immunizzare la popolazione contro il nuovo coronavirus della polmonite, c'è già un primo vincitore: la Russia ha annunciato che ad ottobre inizierà la grande campagna di vaccinazione; il ...

Coronavirus, in Russia 5.427 nuovi casi

