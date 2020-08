Coronavirus, record in Francia: 1.600 casi in 24 ore (Di domenica 2 agosto 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60 mila nuovi casi di positività al Coronavirus per il quinto giorno consecutivo , secondo il nuovo bilancio della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore, ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record in Francia: 1.600 casi in 24 ore QUOTIDIANO.NET Messico: coronavirus, confermati oltre 9 mila nuovi contagi in 24 ore

Città del Messico, 02 ago 09:40 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie del Messico hanno confermato ieri 9.556 nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus, un nuovo record che porta il totale dei ...

Coronavirus, nuovo picco: 300 mila contagi in un giorno nel mondo

Per molti le ferie non sono ancora cominciate ma già si parla di «effetto vacanze» per spiegare l’accelerata del virus. Ieri si sono sfiorati 300 mila nuovi casi giornalieri nel mondo: un record per l ...

