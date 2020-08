Coronavirus: Palermo, passeggero con febbre alta in ambulanza dal porto all'Ospedale (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - E' stato subito messo alla prova, e ha funzionato, l'accordo di collaborazione tra l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Croce Rossa italiana, siglato pochi giorni fa. Ieri sera, infatti, l'ambulanza della Cri è intervenuta per trasportare all'Ospedale Cervello per accertamenti un giovane passeggero con febbre molto alta, al quale i medici di bordo del traghetto Grandi Navi Veloci, in servizio da Palermo a Genova, avevano negato l'accesso a causa della temperatura elevata. L'esito del tampone si conoscerà domani. Il caso di ieri sera, "con il tempestivo intervento, conferma la validità della scelta dell' AdSP che, a proprie spese, ha ritenuto opportuno attivare la convenzione con la ... Leggi su liberoquotidiano

