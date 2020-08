Coronavirus, Oms: “La pandemia di Covid-19 durerà a lungo” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Comitato di emergenza Covid-19 ha dichiarato che la pandemia durerà ancora a lungo e che sono necessari sforzi a livello globale contro il virus Il Comitato di emergenza Covid-19, convocato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che “La pandemia di Covid-19 durerà a lungo. Servono dunque sforzi a … L'articolo Coronavirus, Oms: “La pandemia di Covid-19 durerà a lungo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

