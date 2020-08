Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 2 agosto e il centro estivo Monkey Village chiuso (Di domenica 2 agosto 2020) La situazione sul Coronavirus oggi nel Lazio nei dati forniti dal bollettino della Regione: ci sono 17 nuovi casi di cui 4 d’importazione, due dal Messico, uno dall’India e uno dalla Romania. Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso. Intanto la Asl Roma 2 ha disposto la chiusura temporanea del centro estivo Monkey Village: 2 i casi positivi collegati al cluster. Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa attività dal 29 luglio”. L’assessore Alessio D’Amato illustra la situazione nei diversi territori: “Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un uomo di rientro dal Messico per il quale è stato avviato il ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: torna distanziamento tra passeggeri a bordo treno Fanpage.it Coronavirus, altri 6 nuovi contagi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA Sono 49 i nuovi casi di contagio di Covid-19 registrati in Emilia-Romagna. Casi che si concentrano nella tre province di Bologna (15), Parma (6), Reggio Emilia (6). Die 49 casi, 29 sono ...

Positiva al Coronavirus una donna di Allumiere e al porto Deliziosa e Favolosa sono in isolamento

La Regione Lazio ha comunicato che oggi c’è un nuovo caso positivo riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di una donna di Allumiere. Da Salute Lazio spiegano che “al porto di ...

