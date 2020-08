Coronavirus, nel mondo oltre 17,8 mln di casi (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Nel mondo sono 17.859.763 i casi confermati di Coronavirus, con 685.179 decessi. Sono gli ultimi dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University, che dall’inizio della pandemia aggiorna costantemente i dati sui contagi e le vittime. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 4.620.502 casi di contagio e 154.449 decessi.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

