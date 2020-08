Coronavirus nel Lazio, 17 nuovi casi e 0 decessi in 24 ore. Ecco il bollettino aggiornato di tutte le Asl (Di domenica 2 agosto 2020) Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 4 sono casi di importazione: due dal Messico, uno dall’India e uno dalla Romania. Ad oggi i casi dall’estero provengono da ben 33 paesi diversi. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di rientro dal Messico, di una persona con un link ad un cluster già noto e di una donna di nazionalità rumena individuata in fase di pre-ospedalizzazione; Asl Roma 2: 3 nuovi casi, tra questi due persone legale al cluster del centro estivo Monkey Village. Un caso, invece, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

