Coronavirus, negli Stati Uniti più di 60mila casi in 24 ore. Per la prima volta non ci saranno giornalisti alla convention repubblicana che nominerà Trump (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)Usa Ansa Manifestazione a sostegno di Donald TrumpPer il quinto giorno consecutivo gli Stati Uniti hanno registrato più di 60mila nuovi casi di contagio da Coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono Stati 61.262 i nuovi contagi, 1.051 i morti. Sono 4.620.419 i casi negli Stati Uniti, sale a 154.361 il totale dei morti. Per la prima volta nella storia americana, la convention repubblicana di fine agosto – che si terrà a Charlotte, in North Carolina, e in cui verrà ufficializzata la nomina di Donald ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Altri 57mila contagi e 680 decessi negli Usa La provincia belga di Anversa impone il coprifuoco nottur… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quinto giorno di fila con oltre 60mila nuovi casi negli Usa #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quinto giorno di fila con oltre 60mila nuovi casi negli Usa #Coronavirus -