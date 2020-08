Coronavirus: Lombardia, nessun caso a Lecco e Pavia, 10 nel milanese (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia, in Lombardia, secondo gli ultimi aggiornamenti del Covid19 della Regione. Dei 38 nuovi casi rilevati dai tamponi, dieci sono nel milanese, di cui cinque in città; nove a Bergamo e 4 rispettivamente a Brescia e Cremona. Sono 3 i positivi a Mantova, uno a Sondrio, Varese, Monza, Lodi e Como. Leggi su liberoquotidiano

