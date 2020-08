Coronavirus, l’obbligo della mascherina al chiuso in vigore fino a ferragosto. E si pensa già alla proroga (Di domenica 2 agosto 2020) L’obbligo di mascherina al chiuso, per combattere la diffusione dei contagi da Coronavirus, che sia in treno come nel negozi, resta in vigore fino a ferragosto. E all’orizzonte ci sarebbe anche già una proroga, anche se per il momento nulla è stato deciso. È quanto scrive l’Ansa citando fonti di governo: il nuovo decreto del presidente del consiglio in arrivo sarà adottato la settimana prossima e ci si aspetta che confermi le linee guida attualmente in vigore. Sull’uso dei dispositivi di protezione individuale obbligatoria fino a ferragosto al momento è in vigore un’ordinanza, adottata ieri, del ministro della Salute ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… - Newsinunclick : #Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… - sergimagugliani : RT @SkyTG24: Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le immagini c… -

