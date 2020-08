Coronavirus, l’esperto di Parigi: “i giovani si contagino d’estate, la riapertura delle scuole contribuirà all’immunità di gregge” (Di domenica 2 agosto 2020) Si ritorna a parlare di immunità di gregge in merito alla pandemia di Coronavirus con le parole del professor Eric Caumes, noto infettivologo del piu’ importante ospedale Parigino, il Pitié- Salpêtrière. Per l’esperto, primario del reparto malattie infettive, è ora di cambiare strategia per la lotta al Covid-19. Caumes pensa a una sorta di “immunita’ di gregge” per i giovani, che potrebbero contagiarsi durante l’estate evitando i contatti con i familiari ma arrivando alla riapertura delle scuole gia’ immunizzati. Il professor Caumes spiega che ormai il virus “circola in diversi luoghi” del paese, 19 dipartimenti, “probabilmente a causa delle vacanze che ne hanno favorito ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Coronavirus i nuovi casi in Italia ci devono fare preoccupare? L’esperto fa chiarezza con un semplicissimo esempio… - UCanaglia : @AdrianoSalis @MoriMrc @marpicoll @PaoloGentiloni Se vuole essere proprio tranquillo l'esperto consiglia di lavare… - infoitsalute : Coronavirus, l'esperto che analizza i tamponi: 'Ecco cosa può accadere' - PMI_it : Lavoratore positivo al Covid: obblighi in azienda: Se un collega decidesse di effettuare privatamente un test siero… - piobulgaro : ?? ULTIMO MINUTO CORONAVIRUS, PARLA L'ESPERTO: 'LA MALATTIA E' CAMBIATA, VI SPIEGO PERCHE'...' Ecco tutti i dettagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’esperto Coronavirus, l’esperto: «Una camera per irradiare i malati con raggi ultravioletti» Corriere della Sera