Coronavirus Lazio, il bollettino: 17 nuovi casi, 4 di importazione (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi a Roma 17 casi di e zero decessi. Di questi 4 sono casi di importazione: due casi dal Messico, uno da India e uno da Romania. Un caso è stato individuato su segnaLazione del Numero Verde 800.118. Leggi su leggo

