Coronavirus, l’aggiornamento: sono sette i nuovi positivi in Campania (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosono sette i nuovi positivi al Coronavirus di oggi in Campania. A renderlo noto è l’ufficio di crisi che ha reso noti i dati di oggi, domenica 2 agosto. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 7 Tamponi del giorno: 2.194 Totale positivi: 5.016 Totale tamponi: 337.192 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 435 Guariti del giorno: 3 Totale guariti: 4.180 L'articolo Coronavirus, l’aggiornamento: sono sette i nuovi positivi in Campania proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

