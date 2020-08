Coronavirus, la strategia della Svezia ha portato a un risultato unico al mondo (Di domenica 2 agosto 2020) L’estate svedese è tranquilla e senza turisti. Pochi sono coloro che si sono avventurati fin quassù per paura del contagio e a causa della quarantena che li aspetterebbe al ritorno a casa, è questo il caso dei cittadini del regno di sua maestà. Pochi sono anche gli svedesi che sono andati all’estero optando per le vacanze nel loro paese. Da Malmö a Gutenberg, da Stoccolma fino alla Lapponia in giro si vedono solo svedesi, tutti senza mascherina e guanti, considerati fonte di false sicurezze. A prima vista, dunque, la Svezia appare libera dal Covid. I bar sono pieni di gente, le strade brulicano di persone, nei supermercati la gente entra senza dover fare la fila e le spiagge sono piene di bagnanti al sole. La vita scorre come se nulla fosse avvenuto ma la ‘normalità’’ svedese ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

