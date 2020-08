Coronavirus, la situazione resta sotto controllo in Italia: il bollettino aggiornato di oggi (Di domenica 2 agosto 2020) Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 43.269 tamponi effettuati. E’ risultato positivo lo 0,55% dei test processati, dunque la stessa identica percentuale emersa nella giornata di ieri. Otto invece le persone decedute, mentre i guariti ammontano a 231. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi giornalieri sono sempre Emilia Romagna (49), Veneto (45) e Lombardia (38). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.070 casi totali 35.154 morti 200.460 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.456, così suddivisi: 708 (+3) ricoverati in ospedale (5,7%) 42 (-1) ricoverati in terapia ... Leggi su sportfair

Open_gol : Se non fermiamo i focolai, a settembre saremo di nuovo in una situazione epidemica: le analisi del virologo e del m… - TgLa7 : Coronavirus, Hong Kong ordina mascherine obbligatorie: 'la situazione epidemica è straordinariamente grave' - Adnkronos : #Covid, allarme in #Germania: 'Situazione molto preoccupante' - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Situazione Italia Comparazione dati #Regioni #2Agosto 1 agosto 2020 ore 18. #restiamoadistanza… - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Situazione Italia #2agosto 2020 ore 18. Dati #Regioni #restiamoadistanza #MinisteroSalute… -

