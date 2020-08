Coronavirus, la Russia annuncia che a ottobre inizierà a vaccinare la popolazione (Di domenica 2 agosto 2020) Nella corsa a immunizzare la popolazione contro il nuovo Coronavirus della polmonite, c' gi un primo vincitore: la Russia ha annunciato che ad ottobre inizier la grande campagna di vaccinazione; il ... Leggi su gazzettadelsud

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Russia annuncia vaccinazione di massa per ottobre #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, vaccinazione di massa a ottobre in #Russia - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Russia vaccinazione di massa da ottobre. La California supera il mezzo milione di contagi… - guffanti_marco : RT @DarkLadyMouse: La Russia annuncia vaccinazione di massa contro il coronavirus a ottobre (improbabile farlo così presto in sicurezza) e… - GiuseppeMATARR5 : @eziomauro @repubblica Senti pezzo di merda....qui nel link sotto sta' scritto il contrario di quanto affermi tu pe… -