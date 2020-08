Coronavirus Italia, bollettino del 2 agosto: 248.070 casi totali, 8 morti in 24 ore (Di domenica 2 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.070. Le vittime, in totale, sono 35.154, con 8 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 239 casi (ieri +295), di cui 49 in Emilia-Romagna, 45 in Veneto, e 38 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

Corriere : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - LaPresse_news : Continuano a calare i contagi in Italia, 239 nelle ultime 24 ore - sportface2016 : In #Italia oggi: 239 nuovi contagi, 8 morti, 231 guariti, 43.269 tamponi, una persona in meno in terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: torna distanziamento tra passeggeri a bordo treno Fanpage.it Coronavirus, bollettino 2 agosto: 248.070 casi, di cui 200.460 guariti e 35.154 morti

I casi di coronavirus in Italia oggi, 2 agosto 2020, sono 248.070 (+238, ieri +295), di cui 200.460 guariti (+231, ieri +255) e 35.154 morti (+8, ieri +5). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel ...

Coronavirus: 9 nuovi casi positivi in Toscana, o deceduti, 0 guariti

In Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ...

I casi di coronavirus in Italia oggi, 2 agosto 2020, sono 248.070 (+238, ieri +295), di cui 200.460 guariti (+231, ieri +255) e 35.154 morti (+8, ieri +5). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel ...In Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ...