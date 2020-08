Coronavirus: India, ministro Interni positivo (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 02 AGO - Il ministro degli Interni Indiano, Amit Shah, ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al Coronavirus. Shah, figura chiave del governo, ha spiegato di sentirsi bene ... Leggi su corrieredellosport

Nuova Delhi, 02 ago 14:32 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, è risultato positivo al nuovo coronaviurs ed è stato ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato lo stesso minist ...

Coronavirus - I dati forniti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. (Tuscia Web) Coronavirus, Istituto Spallanzani di ...

