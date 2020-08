Coronavirus: in Sicilia sette nuovi casi, nessun migrante (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - In Sicilia sono sette i casi di pazienti positivi al Coronavirus. E sono tutti asintomatici. Lo rende noto la Regione Siciliana. Sei casi sono a Catania e uno a Siracusa. Non ci sono migranti tra i casi positivi. Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - corriereag : Altri 7 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia. Attuali positivi 285 - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrige… - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia: contagi in calo, 7 nuovi casi - -