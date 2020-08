Coronavirus in Campania: il bollettino di oggi domenica 2 agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Nuovo bollettino dell’unità di crisi della Regione Campania sui casi di Coronavirus del giorno. Stando al report di oggi, domenica 2 agosto, sono 7 i nuovi casi su 2.194 tamponi effettuati. Il totale dei positivi è pari dunque a 5.016, mentre quello dei tamponi è 337.192. oggi non ci sono decessi per Covid quindi il totale dei deceduti si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

