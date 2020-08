Coronavirus in Campania: ecco il dato di oggi, 2 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus in Campania: ecco il dato di oggi, 1 agosto 2020 1 August 2020 Covid-19 , ecco il bollettino ordinario di oggi, fornito dall'Unità di Crisi della Regione Campania. I dati di oggi, 2 agosto ... Leggi su avellinotoday

fanpage : 'Rischiamo di non arrivare nemmeno a settembre'. Le parole di Vincenzo De Luca sull'emergenza Coronavirus in Campan… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - MercoglianoNews : Coronavirus, altri 7 casi positivi e 3 guariti in Campania oggi: in totale sono 5.016 - - corrierece : Coronavirus in Campania: il bollettino - - -