Coronavirus, il virologo Silvestri: “In Italia ogni giorno muoiono circa 2mila persone: ieri ne sono morte 5 di COVID-19 e 1.995 di altre cause, ricordiamoci anche di loro” (Di domenica 2 agosto 2020) Il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato una nuova “Pillola di ottimismo” alla situazione Coronavirus, in Italia e nel Mondo, soffermandosi anche sul tema della responsabilità sociale, su vaccini, clorochina e immunità crociata. Il virologo ha firmato l’intervento domenicale sulla pagina Facebook “Pillole di ottimismo” che cura con il contributo di un vasto team di esperti. Di seguito il post integrale. “PILLOLONE DOMENICALEdi Guido Silvestri, domenica 2 agosto 2020 1. RESPONSABILITA’ SOCIALE E COVID Inizio questo “pillolone” citando una bella frase del Presidente ... Leggi su meteoweb.eu

TgrVeneto : Il virologo trevigiano fa il punto sulla pandemia. I malati sono più giovani e spesso asintomatici. Sotto la lente… - BanQuinto : RT @RadioRadioWeb: ?? Un virologo di fama mondiale, Giulio #Tarro, un medico legale e ricercatore, Pasquale Mario #Bacco, un magistrato anti… - peppiniellopz : RT @RadioRadioWeb: ?? Un virologo di fama mondiale, Giulio #Tarro, un medico legale e ricercatore, Pasquale Mario #Bacco, un magistrato anti… - onegoim : ATTENZIONE RIAPPARE PREGLIASCO @preglias Coronavirus, il rischio lockdown c'è ancora. Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte gli italiani - ElisaMoschella : RT @Libero_official: 'Sono ottimista ma prudente, il rischio di un secondo #lockdown incombe': #coronavirus, parla il virologo Fabrizio Pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo

C’è chi è fedele alla vecchia chirurgica, finalmente disponibile a 50 cent e a pacchi anche alla cassa del super; chi investe in un modello tecnico, tipo seconda pelle; chi la sfoggia colorata, in tes ...Mi considero fra i pochi giornalisti che non ha mai preso una posizione secca sulla vicenda del «Virus». Non lo considero un motivo di vanto, perché era facile capire che i cosiddetti scienziati nulla ...