Coronavirus, il sindaco di Civitavecchia: “Guai a chi tocca il crocierismo, ma c’è preoccupazione” (Di domenica 2 agosto 2020) “Ho appreso questa notizia certo non con piacere. Le navi sono una risorsa per Civitavecchia e guai a chi tocca il crocierismo, ma un po’ di preoccupazione c’è. Ora sto rientrando per avere un’analisi più precisa. Stasera incontrerò il vicesindaco che ha seguito da vicino la vicenda, in mia assenza”. Così, all’Adnkronos, Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, commentando la notizia delle due navi Costa Crociere ferme al porto per tre membri dell’equipaggio, due della Costa Deliziosa, uno della Favolosa, risultati positivi al Coronavirus. “Sono stato avvertito ieri sera, mi hanno poi chiamato dalla Asl – continua – minimizzando, devo dire, perché mi hanno detto che ... Leggi su meteoweb.eu

Scattate le procedure di emergenza sanitaria. Il premier non è stato in contatto con il contagiato e non fa il tampone LUBIANA Che neanche i potenti della terra possano considerarsi immuni dal contagi ...

Al Bar Settimini di Pieris per la gestione dovrà essere servito il Tirimesu

Il Comune di San Canzian mette l’obbligo di vendere e pubblicizzare il dolce. Cartelli stradali annunceranno che il paese è la “patria della Coppa Vetturino” SAN CANZIAN Ai tavolini del Bar Settimini ...

