Coronavirus, il bollettino di oggi: 239 nuovi casi e 8 morti, tutti in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 2 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 295 e da due giorni consecutivi. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.070. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 8 tutti in Lombardia, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.154. (segue dopo la foto) Un paziente in meno è ricoverato in terapia intensiva, 42 oggi rispetto ai 43 di oggi, mentre aumentano i ricoverati con sintomi: 708 rispetto ai 705 dell’ultimo ... Leggi su urbanpost

