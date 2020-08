Coronavirus, i dati in Italia: 239 contagi in un giorno (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA - Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente, ieri erano stati 295,. Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 2 AGOSTO/ +8 morti, +38 casi positivi

Decessi in crescita, casi positivi in calo: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, domenica 2 agosto 2020. Come reso noto dalla Regione, nelle ultime 24 ore so ...

Coronavirus, Parigi: Test covid all'aeroporto

Articolo 31 agosto: nessun decesso a Parma per il dodicesimo giorno, 6 nuovi contagi. Due morti in regione ...

