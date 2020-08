Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: andamento stazionario, situazione epidemiologica resta confortante (Di domenica 2 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 8 morti, 231 guariti e 239 nuovi casi su 43.269 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,55% dei test processati, la stessa identica percentuale di ieri. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre Emilia Romagna (49), Veneto (45) e Lombardia (38). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.070 casi totali 35.154 morti 200.460 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.456, così suddivisi: 708 (+3) ricoverati in ospedale (5,7%) 42 (-1) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.706 (-3) in isolamento domiciliare (94,0%) Ecco il grafico con ... Leggi su meteoweb.eu

