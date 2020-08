Coronavirus, Galli: "Proroga obbligo mascherina ha senso" (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 agosto 2020 - In relazione all'ipotesi di una nuova Proroga dell'uso della mascherina dopo Ferragosto, interviene Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e past ... Leggi su ilgiorno

Milano, 2 agosto 2020 - In relazione all'ipotesi di una nuova proroga dell'uso della mascherina dopo Ferragosto, interviene Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e past p ...Milano, 2 agosto 2020 - Sono tutte lombarde le 8 vittime del coronavirus registate oggi in Italia. Un triste primato che fa salire i decessi per Covid in regione a 16.815 dall'inizio dell'emergenza. C ...