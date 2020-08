Coronavirus, Coldiretti/Ixè: “Il 27% degli italiani non indossa la mascherina” (Di domenica 2 agosto 2020) Più di un italiano su quattro (27%) non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ in riferimento alla possibile proroga anche dopo il 15 agosto dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi previsto dal Dpcm. Si evidenzia una tendenza ad abbandonare alcune delle “buone pratiche” che durante il lockdown e nelle primissime settimane successive erano adottate dalla pressoche’ totalita’ del Paese, dall’utilizzo delle protezioni per il viso al distanziamento di almeno un metro, dal divieto di assembramenti al rispetto di norme igieniche fondamentali a partire da lavaggio delle mani. Se una cospicua fetta di cittadini ... Leggi su meteoweb.eu

