Coronavirus, calano i contagi (+239) ma con 10mila tamponi in meno. Otto i morti (tutti in Lombardia) – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)Il bollettino del 2 agosto Sono +239 le nuove infezioni da Coronavirus in Italia, per il secondo giorno consecutivo in calo: ieri erano +295, due giorni fa +379 e tre giorni fa +368. La diminuzione, però, arriva a fronte di un numero ridotti di tamponi: nel bollettino dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute l’incremento di test segnato è pari a +43.269, mentre ieri i tamponi processati erano stati +52.883. Nel Paese, per un totale di casi positivi arrivato a 248.070, i tamponi analizzati dall’inizio del monitoraggio sono stati 6.916.765. Nelle ultime 24 ore sono morte 8 persone a causa della Covid-19, ... Leggi su open.online

Yogaolic : Coronavirus Lombardia, calano i contagi ma aumentano i decessi: 38 nuovi casi e 8 morti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, calano i contagi (+239) ma con 10mila tamponi… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto 2020: calano i contagi, 238 nuovi casi. 8 i morti nelle ultime 24… - ilSicilia : #EmergenzaCOVID19 #bollettino Coronavirus: calano i contagi in Sicilia, sono sette i nuovi positivi… - LaCnews24 : Coronavirus Calabria, calano i contagi: un solo positivo nel bollettino del 2 agosto #calabrianotizie #newscalabria -