Coronavirus, Boris Johnson studia un piano per evitare il lockdown: 50enni a casa (Di domenica 2 agosto 2020) Boris Johnson ha ordinato ai funzionari britannici di elaborare un nuovo piano per evitare un secondo lockdown nazionale. Lo riportano i media britannici. Tra le opzioni valutate in una riunione che il premier ha avuto con il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, ci sarebbe anche quella di allargare le misure restrittive alle persone con più di 50 anni a seconda dell’età e dello stato di salute. Johnson nei giorni scorsi ha rinviato di due settimane l’allentamento delle misure restrittive precedentemente programmato per il 1 agosto, a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 nel Paese.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

In Grecia obbligo di mascherine nei luoghi pubblici al chiuso. In America Latina superati i 200mila morti, il Messico sale al terzo posto per decessi Non allenta la sua morsa nel mondo il coronavirus, ...

Nella lotta contro la pandemia ora è la volta della Grecia, mentre la Gran Bretagna, da mesi in prima linea, pensa a misure inedite anti Covid. Nella conta dei Paesi dove più o meno improvvisi si alza ...

