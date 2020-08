Coronavirus, bollettino Italia: 239 nuovi contagi, in calo dai 295 di ieri. Otto morti, tutti in Lombardia. Nessuna regione a zero positivi (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020. Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero

Sono sette i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri invece erano stati 10). E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Di questi nuovi casi nessuno ...

Coronavirus, bollettino 2 agosto: 8 morti in Italia

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in leggero aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 35 ...

