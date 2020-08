Coronavirus, bollettino di oggi: le vittime sono tutte in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) Nuovo bollettino della protezione civile in Italia. I casi di Coronavirus oggi, domenica 2 agosto, sono 239, per un totale di 248.070. 8 le vittime registrate oggi e sono tutte in Lombardia. I decessi in lieve aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva così … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

