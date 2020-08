Coronavirus, Boccia: 'E' sbagliato guardare alle frontiere, tre positivi su quattro sono italiani' (Di domenica 2 agosto 2020) Il 75% dei positivi al Coronavirus 'sono italiani, contagiati da altri italiani'. E' quanto afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, criticando la linea di Matteo Salvini che '... Leggi su tgcom24.mediaset

FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Boccia: 'E' sbagliato guardare alle frontiere, tre positivi su quattro sono italiani' #Coronavirusitalia… - giusy_rossitto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Boccia: 'E' sbagliato guardare alle frontiere, tre positivi su quattro sono italiani' #Coronavirusitalia… - MaryCross85 : @MediasetTgcom24 Tante parole ma nulla di concreto. E vi dobbiamo credere? #GovernodellaVergogna #5stelle #covid19 #coronavirus #Boccia - eulife65 : Migranti e coronavirus, Boccia: «Sbagliato guardare alle frontiere. Il 75% dei positivi sono italiani»… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: 'E' sbagliato guardare alle frontiere, tre positivi su quattro sono italiani'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia

TGCOM

Roma, 2 ago. (askanews) - "Il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani". Lo sottolinea in una intervista al Corriere della Sera il ministro per gli Affari regionali, Francesco Bocc ...Il 75% dei positivi al coronavirus "sono italiani, contagiati da altri italiani". E' quanto afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, criticando la linea di Matteo Salvini che "n ...