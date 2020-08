Coronavirus a Milano, contagi ancora in calo: 10 nuovi casi in provincia, 5 in città (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 agosto 2020 - Scendono a dieci , rispetto ai 17 di ieri, i nuovi contagi nel Milanese , di cui 5 in città , ieri erano +9 nel capoluogo meneghino,. Un calo costante, visto che il 31 luglio ... Leggi su ilgiorno

