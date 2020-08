Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo delle mascherine (Di domenica 2 agosto 2020) coprifuoco notturno a Melbourne (Australia), 200mila morti in America Latina e il ritorno di obbligo di mascherina in Grecia. La morsa di Sars Cov 2 sul mondo è ancora fortissima. Sono 17.859.763 i casi confermati e quasi 690mila i decessi secondo gli ultimi dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University, che dall’inizio della pandemia aggiorna costantemente i dati sui contagi e le vittime. Gli Stati Uniti, con 4.620.502 casi di contagio e 154.449 decessi, è il paese più colpito. Il numero dei morti nell’America Latina ha superato i 200.000, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Situazione di allerta anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Melbourne, stato di calamità e coprifuoco per il virus. Scuole chiuse - Corriere : Melbourne, stato di calamità e coprifuoco per il virus. Scuole chiuse - ildottorino81 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo del… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo del… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… -