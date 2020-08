Coronavirus a bordo, in isolamento due navi da crociera (Di domenica 2 agosto 2020) Si tratta della "Costa Favolosa" e della "Costa Deliziosa": tre membri dell'equipaggio sono risultati positivi al Covid Leggi su media.tio.ch

Leonesidiventa : RT @repubblica: Latina, nessun controllo a bordo: l'autobus è stracolmo di passeggeri - Ticinonline : Coronavirus a bordo, in isolamento due navi da crociera #isolamento #navi #crociera #covid19 #italia - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Latina, nessun controllo a bordo: l'autobus è stracolmo di passeggeri - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Latina, nessun controllo a bordo: l'autobus è stracolmo di passeggeri - repubblica : Latina, nessun controllo a bordo: l'autobus è stracolmo di passeggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bordo

Gli obblighi per i turisti stabiliti nele varie zone d'Italia dalla registrazione di Sicilia e Sardegna alla app della Liguria. Un vademecum per evitare sorprese VENEZIA. I turisti sono avvertiti: non ...I contagiati sono stati individuati «grazie alla costante applicazione dei protocolli sanitari per l'imbarco e l'impiego a bordo dei suoi membri dell ... per i due bagnini risultati positivi al ...