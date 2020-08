Coronavirus, 239 nuovi positivi e 8 vittime nelle ultime 24 h. Obbligo di mascherina fino a Ferragosto (Di domenica 2 agosto 2020) Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell'odierno bollettino del ministero della Salute, che portano a 248.070 i casi totali dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 12.456, come ieri. I guariti salgono a 200.460, 231 in più rispetto a ieri, mentre gli 8 decessi registrati da ieri - tutti in Lombardia - hanno portato la cifra totale a 35.154. Oggi non ci sono regioni a zero contagi, visto che c’è un positivo registrato sia in Calabria che in Valle d’Aosta e in Basilicata. I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 42, uno in meno del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 708, con un leggero incremento, +3, rispetto a ieri.Intanto, Obbligo di mascherina ... Leggi su ilfogliettone

