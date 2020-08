Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 decessi (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Al 2 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e' di 248.070, con un incremento rispetto al 1° agosto di 239 nuovi casi. Lo rende noto ... Leggi su gazzettadiparma

