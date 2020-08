Coronavirus: 200 mila i morti in America latina (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 02 AGO - Il numero dei morti per Coronavirus nell'America latina ha suoperato i 200.000, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Lo riportano vari media ... Leggi su corrieredellosport

Roma, 01 ago 17:50 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore, sono cinque i decessi registrati in Italia legati al coronavirus. E’ quanto merge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla P ...

Coronavirus, nuovo picco: 300 mila contagi in un giorno nel mondo

Drammatico record Usa: 1.500 morti in 24 ore. Test ai viaggiatori in Germania e Francia. Mosca: «Vaccino a ottobre». Ventimila «negazionisti» in piazza a Berlino contro distanziamento e mascherine ...

