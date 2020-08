Coronavirus, 20 nuovi casi al mare in un solo giorno: “Così avremo i reparti peni” (Di domenica 2 agosto 2020) "Se continua così, temo che ad agosto il virus possa acquistare forza e noi possiamo ritrovarci il reparto pieno di pazienti, mentre fino a ieri erano soltanto due quelli ricoverati", così Gioacchino Angarano, ordinario di Malattie infettive al Policlinico di Bari. Sono 4.631 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3.967 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 112. Dai 1.832 test effettuati nella regione sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia Bari, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 379 i nuovi casi in 24 ore, 9 i morti - Nanoalto : RT @infoitinterno: Coronavirus: dieci nuovi casi in Sicilia, Palermo la provincia più colpita - Gerry72872470 : Coronavirus, oggi 18 nuovi casi, sei «d’importazione». Lite Salvini-Zingaretti sulle mascherine - Corriere Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus nel mondo: Australia, sei settimane di lockdown nello Stato di Victoria la Repubblica Coronavirus, la situazione in Alto Adige al 2 agosto

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.029 tamponi, 3 dei quali sono risultati positivi Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha ident ...

Covid, l'infettivologo avverte: "Più virus in casa che da fuori"

“Abbiamo ancora molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori”. Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, a SkyTG24, ...

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.029 tamponi, 3 dei quali sono risultati positivi Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha ident ...“Abbiamo ancora molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori”. Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, a SkyTG24, ...