Convention repubblicana, chiusa alla stampa: decisione senza precedenti (Di domenica 2 agosto 2020) Il Partito Repubblicano ha deciso che la stampa non sarà ammessa alla Convention di Charlotte. Una decisione legata alla necessità di mantenere il distanziamento sociale. WASHINGTON – La Convention repubblicana che si terrà a fine agosto in North Carolina non vedrà la partecipazione della stampa. Una situazione senza precedenti nella storia delle elezioni americana. Convention repubblicana, niente stampa Per assicurare il rispetto del distanziamento sociale, ai giornalisti non sarà permesso di essere presenti dove i delegati voteranno per nominare formalmente il presidente Donald Trump candidato repubblicano ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Niente stampa alla convention repubblicana. Una decisione senza precedenti nella storia americana #Usa2020 #ANSA - RaiNews : Con una decisione senza precedenti nella storia moderna americana, la convention repubblicana di fine agosto a Char… - CheGuevaraRoma : RT @Sanson538: La convention repubblicana sarà chiusa alla stampa - Sanson538 : La convention repubblicana sarà chiusa alla stampa - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Niente stampa alla convention repubblicana. Una decisione senza precedenti nella storia americana #Usa2020 #ANSA https:/… -