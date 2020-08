Conte, uno strappo enorme. Ora bisogna fare in fretta, chiarire e decidere (Di lunedì 3 agosto 2020) Uno strappo enorme, quello tra Conte e l’Inter. Le dichiarazioni dopo la gara di Bergamo hanno lasciato traccia, anche perché hanno coinvolto la proprietà: quando parla di mancanza di protezione non si tratta più di mercato ma di altro. Sulla forma si può discutere all’infinito, certe cose sarebbe meglio discuterle privatamente. E bisogna capire come la proprietà reagirà dopo dichiarazioni del genere. Conte ha un contratto enorme, circa dodici milioni netti a stagione fino al 2022: soltanto se decidesse di andarsene magari per provare una nuova avventura, rinunciando all’ingaggio, potrebbero aprirsi scenari completamente diversi. E’ normale che si parli di Allegri in chiave Inter, essendo libero da qualsiasi impegno ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Conte uno Dualismo Conte-Di Maio. La guerra di logoramento può far saltare il governo ilGiornale.it Tacchinardi: "Discorso Conte molto forte, lo ha fatto anche con la Juve. Ci sono modi e modi di dire le cose"

L'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato dello sfogo di Antonio Conte nel corso della trasmissione Pressing, su Italia Uno: "Secondo me ha sbagliato anche perché alla fine di camp ...

Ponte di Genova, la cerimonia di inaugurazione in uno speciale del Tg4

Sul ponte il commissario alla ricostruzione, il sindaco Marco Bucci, e il presidente della regione Giovanni Toti accoglieranno la delegazione del governo guidata dal presidente del consiglio Giuseppe ...

