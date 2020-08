Conte sferza l'Inter: "Ho trovato scarsissima protezione da parte del club. Zero assoluto" (Di domenica 2 agosto 2020) Un attacco frontale alla dirigenza o solo un modo per sollecitare più protezione e risorse per un'Inter che ha chiuso la stagione seconda e a un solo punto dalla Juve? Lo sfogo di Antonio Conte dopo la gara vinta 2-0 a Bergamo lascia aperto questo Interrogativo, a pochi giorni dalla sfida con il Getafe in un'Europa League che potrebbe ulteriormente modificare i giudizi sulla prima annata del tecnico salentino sulla panchina nerazzurra. "Finita l'Europa League, faremo le valutazioni per la prossima stagione. Io farò le mie valutazioni, la società le sue. Valutazioni tecniche? No, in generale, in tutto", ha avvertito Conte che non si è fatto pregare per dire con chi ce l'avesse. "Per noi è stata un'annata molto dura e difficile sotto tutti i punti ... Leggi su agi

L'AQUILA - La Regione Abruzzo non ha la facoltà di prevedere un premio da un milione di euro a favore degli agenti della Polizia locale impegnati sul drammatico fronte dell’emergenza coronavirus, anda ...

DIETRO L’EMERGENZA/ Il piano B di Conte per crearsi il suo partito

Il Governo ha prolungato lo stato di emergenza e chiesto un nuovo scostamento di bilancio: mosse utili agli obiettivi personali di Conte Il Conte 1,5 richiede lo scostamento di bilancio di altri 25 mi ...

