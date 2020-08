Conte come Mourinho? Champions, allarme rosso per la Juve (Di domenica 2 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

giorgio_gori : C’è un PD che rinuncia: ad essere maggioranza, a rappresentare i riformisti, a governare in prima persona. Vede i 5… - riotta : È estremamente impopolare da dire a sinistra, ma coloro che osservano come M5S e premier condividessero con… - tancredipalmeri : Comunque devo riconoscere che anche Sarri è stato disossato dai media dopo essersi lamentato del calendario (a camp… - Gianlu_21 : @FabRavezzani Conte avrà tutti i difetti del mondo, però direttore come può Marotta dire 'sarà difficile migliorare… - T6Ecosystems : RT @riotta: È estremamente impopolare da dire a sinistra, ma coloro che osservano come M5S e premier condividessero con @matteosalvinimi e… -