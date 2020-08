Conte: «Col Getafe sarà battaglia, ma venderemo cara la pelle» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: queste le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico nerazzurro sulla prossima sfida contro il Getafe. «Col Getafe sarà una battaglia: squadra scorbutica, difendono in 10 sotto la linea della palla e appena possono lanciano lungo sulle punte. Guardate i risultati con Real e Barça. Ma so di contare su grandi calciatori e grandi uomini. Ai nostri tifosi dico che faremo di tutto, ancora, per arrivare magari ad alzare la coppa. venderemo cara la pelle». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

