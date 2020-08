Conte a La Piazza di Affaritaliani Puglia, si rinnova l'appuntamento (Di domenica 2 agosto 2020) Giuseppe Conte scende in Piazza. Il presidente del Consiglio sarà ospite, domenica 9 agosto alle 20.30, a Ceglie Messapica, antico borgo in collina in provincia di Brindisi, per la terza edizione de La Piazza, la kermesse politica organizzata... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

giornalettismo : La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su… - SkyTG24 : Momento di inclusione in piazza Montecitorio a #Roma: #Conte, Fico, Gualtieri e Bellanova si sono cimentati alle pe… - GermanaGea : RT @giornalettismo: La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su #Conte ch… - Affaritaliani : Conte a La Piazza di Affaritaliani. Si rinnova l'appuntamento in Puglia - Affaritaliani : Conte a La Piazza di Affaritaliani Puglia, si rinnova l'appuntamento -