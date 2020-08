Confesercenti: Covid ha messo in ginocchio economia grandi città d’arte. Maglia nera Venezia (Di domenica 2 agosto 2020) Confesercenti chiede di istituire delle zone franche urbane speciali nei centri storici dei Comuni di interesse culturale ad alto flusso turistico, che sono i più colpiti dall'onda lunga della crisi Leggi su firenzepost

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Le grandi città d'arte non ripartono. L'assenza dei turisti stranieri sta mettendo in ginocchio l'economia delle città d'arte italiane, in particolare di quelle maggiori. Ro ...

Le grandi città d'arte italiane non riescono a ripartire dopo l'emergenza coronavirus. A lanciare l'allarme è Confesercenti, che sottolinea come l'assenza dei turisti stranieri stia mettendo in ginocc ...

