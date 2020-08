Confesercenti: città d’arte ferme, in 2020 perdita 7 miliardi di euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Le grandi città d`arte non ripartono. L`assenza dei turisti stranieri sta mettendo in ginocchio l`economia delle città d`arte italiane, in particolare di quelle maggiori. Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che insieme valgono oltre un terzo del turismo italiano, si apprestano a perdere nel 2020 quasi 34 milioni di presenze turistiche dall`estero, con conseguenze importanti per tutta l`economia cittadina, soprattutto per le imprese dei centri storici. Lo stop dei visitatori causerà infatti una perdita di 7 miliardi di euro circa di spese turistiche complessive, di cui 4,9 miliardi a carico del settore alloggio, della ristorazione e delle attività commerciali e dei servizi.A lanciare l`allarme è Confesercenti, su elaborazioni condotte sulla base ... Leggi su ilfogliettone

LaStampa : L’elaborazione di Confesercenti: maglia nera a Venezia, poi Roma, Firenze, Milano e Torino. - DimitriDeVita : RT @francescagraz1: Roma,Venezia,Firenze,Torino,Milano : -34mln di presenze. Mai così vuote ad agosto le città d'arte. Soffrono l'assenza d… - DimitriDeVita : RT @controradio: Allarme citta’ d’arte ‘non ripartono’: Confesercenti ‘calo 34mln presenze’ Autore: Chiara Brilli <p>L’assenza dei turisti… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Meteo, caldo da bollino rosso in molte città, da domani temperature in calo. Allarme turismo nelle #cittàdArte. Secondo @Confe… - ZenatiDavide : Città d’arte vuote. “Servono zone speciali”. Il grido inascoltato di Confesercenti: In una lunga nota Confesercenti… -

